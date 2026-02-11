توقعت هيئة الأرصاد الجوية الموريتانية، أن تشهد الحالة العامة للطقس غداً الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة على عموم التراب الوطني، مع تأثر الرؤية بفعل الأتربة في عدة ولايات داخلية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة من قطاع شرقي إلى شمالي شرقي، محذرة من تدني مستوى الرؤية في ولايات آدرار، إنشيري، داخلت نواذيبو، لبراكنه، وتكانت نتيجة العوالق الترابية.

وفي العاصمة نواكشوط، توقعت الهيئة رياحاً شمالية إلى شمالية شرقية مع سماء صافية، حيث ستصل درجة الحرارة القصوى إلى 36 درجة مئوية.

أما على مستوى السواحل، فقد حذرت الأرصاد الجوية من حالة البحر، مؤكدة أنه سيكون “مضطرباً إلى شديد الاضطراب” مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، حيث سيتراوح علو الموج ما بين 2.5 إلى 3 أمتار.

وفيما يلي درجات الحرارة (الدنيا/ القصوى) لبعض المناطق:

سيلبابي: 21 / 40°

روصو، كيهيدي، مقامة، ألاك: 19 / 39°

كيفه، لعيون، النعمة: 18 / 38°

نواذيبو: 18 / 29°

ازويرات: 16 / 34°