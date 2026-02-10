دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى رعاية الشباب وتأطيرهم، باعتبارهم عُدّة المستقبل، وحمايتهم من الظواهر الدخيلة على المجتمع الموريتاني، مثلالإرهاب والمخدرات، موضحًا أن القطاعات الوزارية المعنية كُلّفت بإعداد مقترحات عملية لمواجهة هذه الظواهر.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بأطر مقاطعة مقامة بولاية غورغول، ليل الاثنين/الثلاثاء، قال فيه إن فتح المسابقات أمام حملة الشهادات، المقرر تنظيمها قريبًا، يشكّل فرصة ثمينة للشباب، لما ستمكّنه من اكتتاب الناجحين في الوظيفة العمومية، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاندماج المهني.

وأشار إلى أن مقاطعة مقامة قدّمت شخصيات بارزة أسهمت في بناء الدولة، كما كان لسكانها، قبل الاستقلال، دور مهم في نشر الدين، الأمر الذي أكسبها مكانة معتبرة، لافتًا إلى ما يتميز به سكان المقاطعة من انسجام وتعاضد.

وأوضح أن الشباب يشكّل ركيزة الحاضر وعدّة المستقبل، بما يمتلكه من طاقة وقدرة على العمل، مؤكدًا أن التعليم يمثل الرافعة الأساسية لتحقيق ذلك، من خلال المدرسة الجمهورية التي تضمن تكافؤ الفرص، إضافة إلى تعزيز التعليم الفني والمهني للفئات الراغبة في الولوج السريع إلى سوق العمل.

وفي هذا السياق، بيّن ولد الغزواني أن مدارس التعليم الفني، المنتشرة في عموم البلاد، لم تكن تستوعب في السابق أكثر من 4,000 شاب، قبل أن ترتفع طاقتها الاستيعابية إلى 20,000 شاب، مع توقع بلوغ 23,000 شاب خلال الفترة المقبلة، نتيجة الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.