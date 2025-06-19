نظمت الحكومة الموريتانية دورة تكوينية، تستهدف تعزيز كفاءة الطواقم التربوية العاملة في مجال تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة أكثر من 140 معلما ومربية ومكونا، إضافة إلى ممثلين عن هيئات المجتمع المدني المهتمة بمجال الإعاقة.

وتنظم الدورة في مباني المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي، ضمن مشروع دعم التعليم الأساسي في مرحلته الثانية، وبتمويل من البنك الدولي.

وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، إن العناية بالأشخاص «ذوي الإعاقة تشكل إحدى أولويات الحكومة، بتوجيه من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني» مؤكدة أن الدورة تأتي في إطار«جهود القطاع لتطوير أداء العاملين في هذا المجال الحيوي».

ودعت الوزيرة المشاركين إلى استغلال هذا التكوين ونقل المعارف والمهارات المكتسبة إلى مؤسساتهم ومحيطهم المهني.

من جهته، أشار رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، لحبوس ولد العيد، إلى «أهمية تأهيل الموارد البشرية في المؤسسات المعنية بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة».