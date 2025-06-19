أعلن أساتذة المعاهد الجهوية للتعليم الأصلي تأسيس نقابة وطنية، تحت اسم “النقابة الوطنية لأساتذةالمعاهد الجهوية للتعليم الأصلي”، بعد حصولهم على ترخيص رسمي من الجهات القضائية المختصة.

وحسب البيان الصادر عن النقابة، فقد صدر الترخيص في الرابع عشر من مايو الماضي، عن وكالة الجمهورية بمحكمة ولاية گوركول.

وقال البيان إن تأسيس هذه النقابة يأتي في سياق «سعي الأساتذة إلى تنظيم جهودهم والدفاع عن حقوقهم، في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي».

وأضاف البيان أن النقابة تأمل من هذا التأسيس أن يكون «إطارا موحداً يعبّر عن تطلعاتهم ويعزز مكانتهم داخل المنظومة التعليمية الوطنية».

وأكدت النقابة استعدادها الكامل للتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، من أجل معالجة الإشكالات المطروحة وتحسين ظروف العمل.