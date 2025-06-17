قالت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، إن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد آسيمي غويتا، سيؤدي بزيارة رسمية إلى روسيا في 24 يونيو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

وسيرافق غويتا وفدا يضم عدداً من الوزراء، وسيجري مباحثات مع المسؤولين الروس تركز على قطاعات الطاقة والزراعة والتعاون العسكري التقني. ومن المتوقع توقيع عدة اتفاقيات خلال الزيارة.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين باماكو وموسكو تقارباً متزايداً، خصوصاً في المجال العسكري، حيث كثفت روسيا في الأشهر الأخيرة من إمداداتها العسكرية إلى مالي، بما يشمل الأسلحة والمعدات والطائرات.

وتدعم روسيا السلطات الانتقالية في مالي في حربها ضد الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وتعمل حالياً في البلاد وحدة “فيلق أفريقيا”، التي أُنشئت بدعم روسي، لتحل محل مجموعة فاغنر التي أنهت عملياتها في مالي قبل أسبوعين.

وكان غويتا قد التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو 2023 خلال قمة روسيا-إفريقيا في سان بطرسبرغ، حيث وصفت موسكو مالي بأنها شريك استراتيجي في غرب إفريقيا.