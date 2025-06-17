نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ورشة وطنية “لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية”، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وتأتي الاستراتيجية التي جرت دراستها من طرف لجنة مشتركة بين وزارتي التحول الرقمي ووزارة التجارة الموريتانيتين، في إطار تطوير وتنظيم قطاع التجارة الالكترونية في موريتانيا.

وقال الأمين العام لوزارة التحول الرقمي، إن هذه الورشة تمثل مرحلة مفصلية في مسار إعداد الاستراتيجية، التي من شأنها أن تدمج الأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة في الدورة الاقتصادية الوطنية.

ومن جهته قال سفير ألمانيا الاتحادية في موريتانيا، فلوريان ريندل، إن “التجارة الإلكترونية تتيح فرصًا كبيرة لخلق الوظائف، خاصة لفائدة النساء والشباب، وجذب الاستثمارات”، مشيدًا “بالجهود الحكومية في دفع الاقتصاد الرقمي والاستثمار في الابتكار”.