انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأحد، الحملة الوطنية لتأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية، وذلك ضمن مشروع “حركية نواكشوط في أفق 2026”.

وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحملة تشمل خطوات متعددة لتحسين حركة المرور، منها تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة لرصد المخالفات المرورية، وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الرئيسية، وإنشاء منصة رقمية للمواطنين للاطلاع على المخالفات المسجلة عليهم ودفع الغرامات عن بُعد.

وأضاف الوزير أنه تم تهيئة الطرق الحضرية في المدينة وتجهيز الجسور بوسائل المراقبة الأمنية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الشوارع وإخلائها من العشوائيات، ونقل محطات سيارات الأجرة إلى مواقع جديدة مجهزة، ووضع إشارات مرور وسط المدينة.

ومن المقرر أن تشمل الحملة أيضًا تعزيز نظام النقل العمومي عبر مسارات مخصصة للباصات، بما في ذلك اقتناء 112 حافلة جديدة وتوسعة ثلاثة محاور رئيسية.

وتشارك في الحملة عدة قطاعات حكومية، بما فيها وزارات الداخلية والتحول الرقمي والتجهيز والنقل والثقافة، بالإضافة إلى السلطات المحلية والفاعلين غير الحكوميين، حيث تواكبها حملة تحسيس وتعبئة عبر مختلف وسائل الإعلام.

وتستهدف الحملة، في مرحلتها الأولى، مقاطعتي تفرغ زينة ولكصر والمحاور الطرقية الأكثر ازدحامًا في نواكشوط، مع خطط لتوسيع نطاقها تدريجيًا ليشمل بقية مقاطعات البلاد.