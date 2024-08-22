شهدت عدة ولايات موريتانية خلال الـ24 ساعة الماضية تساقط كميات هامة من الأمطار، وفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي

– مقاطعة تمبدغه:

بوصطيله ……………………… 17 ملم

طير طوبه ……………………… 17 ملم

حاسي أمهادي …………………. 15 ملم

كراد ……………………………. 10 ملم

ديده قلي ………………………. 07 ملم

– مقاطعة جكني:

حاسي أبراهيم …………………. 26 ملم

جكني …………………………… 25 ملم

آمريشه …………………………. 25 ملم

تيشيليت لكور ………………… 23 ملم

أقليك أهل التار ……………….. 18 ملم

أفيرني ………………………….. 15 ملم

أعوينات أزبل ………………….. 15 ملم

أقليك أهل أمحمد …………….. 15 ملم

توكه(1) ……………………….. 12 ملم

قصار أهل أحميده ……………. 12 ملم

أتوف …………………………… 10 ملم

أطويل إفلان …………………… 10 ملم

أقليك أهل أنبيريك ……………. 10 ملم

منت أحميديت ……………….. 10 ملم

عين أولاد عمار ………………… 10 ملم

أجمانيه ………………………… 07 ملم

* الحوض الغربي

– مقاطعة الطينطان:

أزرافيه الشرقيه ………………… 30 ملم

أقرقار …………………………… 24 ملم

فركني ………………………….. 23 ملم

عين فربه ………………………. 03 ملم

– مقاطعة تامشكط:

آمريشه ………………………… 25 ملم

ريوك (1): ……………………… 20 ملم

لعزيله ………………………….. 06 ملم

– مقاطعة لعيون:

حاسي الأمن ………………….. 60 ملم

أدويراره ………………………… 30 ملم

واد أمحمد …………………….. 30 ملم

بوصفيه ……………………….. 25 ملم

الصليليحيه الشرقيه …………… 20 ملم

بغداد ………………………….. 15 ملم

اكرنفل …………………………. 05 ملم

– مقاطعة كوبني:

الرزام …………………………… 40 ملم

طلي لخظر …………………….. 35 ملم

عرفات …………………………. 35 ملم

أتويميرات ………………………. 33 ملم

صدره بيظه ……………………. 30 ملم

كوبني ………………………….. 26 ملم

لخشيم ………………………… 23 ملم

مدبوكو …………………………. 16 ملم

* لعصابه

– مقاطعة كنكوصه:

أتلاميد بلي …………………….. 30 ملم

طفره آكريديد …………………. 15 ملم

آكوانيت ……………………….. 05 ملم

* كوركول

– مقاطعة كيهيدي:

نيما …………………………….. 10 ملم

توكومادي ……………………… 03 ملم

– مقاطعة مقامه:

نيرول …………………………… 48 ملم

أمونيرى ………………………… 48 ملم

صانى …………………………… 42 ملم

لبودو …………………………… 35 ملم

تولل ……………………………. 31 ملم

كونبو ………………………….. 30 ملم

دولل …………………………… 23 ملم

ضاو ……………………………. 13 ملم

والي …………………………….. 12 ملم

أمبود نوال بوكادوم …………….. 35 ملم

كوب أهل جعفر ………………. 25 ملم

الفدره ………………………….. 20 ملم

أمبود القديم …………………… 15 ملم

تارنكه إديشف …………………. 10 ملم

إدواش ………………………….. 07 ملم

* لبراكنه

مكطع لحجار:

مكطع لحجار ………………….. 04 ملم

صنكرافه ……………………….. 03 ملم

– مقاطعة أمبان:

أنابينا …………………………… 03 ملم

باكودين ………………………… 02 ملم

أنبيديعات ……………………… 02 ملم

– مقاطعة بابابى:

بابابى …………………………… 03 ملم

* داخلت أنواذيبو

– مقاطعة أنواذيبو:

بولنوار ………………………… 02 ملم

* تكانت

– مقاطعة تجكجه:

أشاريم …………………………. 15 ملم

سد البركه ……………………… 15 ملم

بوعر ……………………………. 12 ملم

– مقاطعة المجرية:

لتفتار ………………………….. 08 ملم

دابر …………………………….. 08 ملم

* كيدي ماغه

– مقاطعة قابو:

بتنده …………………………… 88 ملم

برودي ………………………….. 83 ملم

المسلم …………………………. 80 ملم

الجديده ………………………… 71 ملم

مدن لغلال …………………….. 60 ملم

كونبى أنضاو …………………… 60 ملم

دجيكوني ………………………. 35 ملم

صابوسيرى …………………….. 32 ملم

سلو …………………………….. 30 ملم

سلوقو ………………………….. 28 ملم

بغداد …………………………… 23 ملم

بعته …………………………….. 20 ملم

مدن بوبو ………………………. 20 ملم

كوري ………………………….. 16 ملم

أنباله المركز ……………………. 15 ملم

بولحيه …………………………. 13 ملم

الإسلام ………………………… 13 ملم

دجاكيلي ……………………….. 11 ملم

أشليخه ………………………… 11 ملم

أنباله أهل باريك ……………….. 10 ملم

أزنيكي إفلان ……………………. 10 ملم

دجيكنتورو …………………….. 06 ملم

واد النعاج ……………………… 02 ملم

– مقاطعة ول ينج:

درك الطلح …………………….. 40 ملم

دقفك بنو وهيب ……………… 30 ملم

أفريع الكتان …………………… 15 ملم

ول جدو أهل أمبارك ………….. 09 ملم

متعيلك أدباي …………………. 07 ملم

أندوملي أناكي …………………… 04 ملم

بوعنز …………………………… 03 ملم

– مقاطعة ومبو:

دجاريبه ………………………… 35 ملم

الطبال(3) ……………………… 15 ملم

ومبو ……………………………. 15 ملم

ول الرامي بديزكن ………………. 15 ملم

ول الرامي تادريصه …………….. 10 ملم

– سيليبابي

أنبيقيره …………………………. 34 ملم

* أينشيري

– مقاطعة بنشاب:

بنشاب …………………………. 04 ملم