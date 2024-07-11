انتخبت موريتانيا أمس الأربعاء، عضوا بمكتب الجمعية البرلمانية الفرانكفونية

جاء ذلك خلال الدورة الـ 49 للجمعية البرلمانية الفرانكفونية التي اختتمت أعمالها يوم أمس الأربعاء بمدينة مونتريال بكندا

ومثل البرلمان الموريتاني في هذه الدورة النائب البرلماني سيدني درامان سوخنا، عضو القسم الموريتاني بالجمعية البرلمانية الفرانكفونية.

وتم إنشاء الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية في مايو 1967 بلوكسمبورج، كمنتدى للنقاش وتقديم المقترحات وتبادل المعلومات والتجارب، وتضم فيعضويتها عدة شعب برلمانية موزعة على القارات الخمس.