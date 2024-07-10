دعا وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام، رئيس هيئة (اليابان – تونة ) “JAPANTUNA”، إلى مضاعفة الجهود، وتوسيع الاستثمار ليشمل معالجة وتثمين بعض العينات الأخرى من أسماك السطح

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، مع الهيئة اليابانية على هامش “المنتدى الاقتصادي الياباني العربي” الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارتا الخارجية، والاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان.

ويأتي هذا الاجتماع لتدارس العلاقات التي تربط الوزارة بالهيئة، من خلال المعاهدة الموقعة بين الطرفين في إطار صيد أسماك “التونة”.

كما عقد المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، يحيى ولد الوقف، والمدير العام للشراكة بين القطاع العام والخاص احمدو السالك بياه، اجتماعات مع الزبناء والشركاء اليابانيين من أجل تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة، وفي إطار الملفات الخاصة بالشراكة في مختلف المجالات.