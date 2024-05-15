تقدم النائب المعارض بيرام الداه ولد اعبيد، مساء اليوم الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إحراؤها يوم 29 يونيو المقبل.

وحضر بيرام رفقة عدد من انصاره إلى المجلس الدستوري، حيث يتم إيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتنتهي المهلة القانونية لأيداع ملف الترشح للانتخابات عند منتصف الليل، على أن يكشف المجلس الدستوري خلال أيام عن اللائحة المؤقتة للمرشحين للرئاسيات.

وقال المرشح بيرام الداه ولد عبيد في تصريح صحفي، إنه حاول خداع النظام الرئيس محمد ولد الشيخ العزواني من أجل حل مشاكل المواطنين.

وأضاف ولد اعبيد أنه لا يخشى “السجون أو الفقر أو النظام وأنه سيبقى صوتا للمواطنين المهمشين”، على حد تعبيره.