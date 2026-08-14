فككت الشرطة الموريتانية شبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المخدرات والخمور، وأوقفت 11 مشتبهاً بهم، بينهم مواطنون وأجانب، وضبطت تسعة كيلوغرامات من حشيش القنب المخدر، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني.

وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إن العملية أسفرت أيضاً عن اكتشاف ورشة لإنتاج وتعليب الخمور، وضبط كميات من الخمور والبيرة و600 غرام من الخميرة.

كما صادرت الشرطة دراجتين ناريتين قالت إنهما كانتا تستخدمان في توزيع الخمور.

وأضافت أن إجراءات البحث والتحري لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين.