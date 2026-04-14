قال الأمين العام لـ وزارة الطاقة والنفط، عالي سيلي سوماري، إن موريتانيا تعد من أوائل دول إفريقيا التي اعتمدت إطاراً قانونياً مخصصاً للهيدروجين الأخضر، في إطار توجهها لتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح خلال ورشة حول اعتماد إجراءات مزادات منتجات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أن الهيدروجين الأخضر يمثل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي، ورافعة للتنمية وتعزيز الصمود، إلى جانب دوره في إزالة الكربون.

وأضاف أن موقع موريتانيا يؤهلها لتكون فاعلاً رئيسياً في السوق الدولية للهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هذا القطاع يوفر فرصاً اقتصادية واعدة، من خلال خلق وظائف مستدامة وتطوير بنى تحتية استراتيجية وتثمين الموارد الطبيعية.

وتنظم هذه الورشة بالتعاون بين وزارة الطاقة والنفط والبنك الأفريقي للتنمية، وتهدف إلى دعم برنامج تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين.