قالت رئاسة الجمهورية الموريتانية، إن زيارة الدولة التي يؤديها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى فرنسا، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمثل خطوة نوعية تعكس زخماً دبلوماسياً متجدداً وتفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن ولد الشيخ الغزواني وصل إلى مطار أورلي في باريس، في مستهل زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس موريتاني إلى فرنسا منذ أكثر من ستة عقود.

وأشارت إلى أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه علاقات فرنسا مع عدد من دول منطقة الساحل تراجعاً ملحوظاً، بفعل تحولات سياسية وإعادة رسم للتحالفات الإقليمية وتفكك بعض الأطر الأمنية السابقة مثل مجموعة دول الساحل الخمس.

في المقابل، تُعد موريتانيا من الدول القليلة التي حافظت على علاقة مستقرة مع باريس، قائمة على حوار سياسي منتظم وتعاون استراتيجي مستمر، في وقت تسعى فيه نواكشوط إلى تنويع شركائها الدوليين مع الحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية، خصوصاً داخل أفريقيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن تتصدر القضايا الأمنية جدول المحادثات بين الجانبين، في ظل إشادة دولية متكررة بنهج موريتانيا في مكافحة التطرف المسلح، القائم على مزيج من الإجراءات الوقائية وتعزيز الرقابة الميدانية والحوار مع عناصر سابقة في جماعات مسلحة.

كما يُنتظر أن تشمل المحادثات ملفات التعاون الاقتصادي، مع توسع الاستثمارات الفرنسية في موريتانيا، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات.

ومن المرجح أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الثنائي، حيث تسعى فرنسا إلى دعم مشاريع التنمية في موريتانيا، بينما تعمل نواكشوط على جذب استثمارات طويلة الأجل.