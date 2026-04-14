وقّعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، اليوم الثلاثاء، اتفاق تعاون مع شركة بيورو فيريتاس (Bureau Veritas)، لتعزيز السلامة البحرية ورفع مستوى امتثال السفن للمعايير الدولية.

وقالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في منشور إن الاتفاق يهدف إلى تحسين الامتثال الفني للسفن بشكل تدريجي وفق المعايير المعتمدة، وضمان حماية الأرواح في البحر، إضافة إلى الحد من المخاطر البيئية المرتبطة بالنشاط الملاحي.

وأضافت الوزارة أن السفن التي تتقدم بطلبات جديدة لرفع العلم الموريتاني ستخضع لمتطلبات أكثر صرامة، بما يعزز جودة الأسطول الوطني ويرفع من جاهزيته للالتزام بالضوابط الدولية.

وأشارت إلى أن اعتماد بيورو فيريتاس كهيئة تصنيف من شأنه دعم منظومة السلامة البحرية، وضمان التزام السفن بالمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، في إطار تحديث القطاع وتعزيز مكانة موريتانيا كدولة ساحلية ملتزمة بقواعد السلامة وحماية البيئة.