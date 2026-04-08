الأربعاء, 8 أبريل
مباحثات موريتانية صينية حول تحديث “ميناء الصداقة”

أحمد بدي

زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى موريتانيا، تانغ زونغ دونغ، ميناء نواكشوط المستقل، المعروف بـ“ميناء الصداقة”، حيث أجرى مباحثات مع المدير العام للميناء لمرابط بناهي، تناولت مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الثنائي.

وقالت إدارة الميناء إن اللقاء ركز على مشروع تطوير الميناء، خصوصاً إعادة تأهيل الرصيف القديم، ضمن مساعٍ لرفع كفاءة العمليات وتحسين قدرة المنشأة على دعم النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن الجانبين بحثا أيضاً آفاق التعاون المستقبلي في مجال التطوير المينائي المتكامل، مع التأكيد على أهمية مواصلة الشراكة القائمة على المصالح المشتركة.

