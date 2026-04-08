قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا إن التوقعات المناخية لموسم الأمطار لعام 2026 تشير إلى مجاميع مطرية “عادية تميل إلى العجز” في المناطق الزراعية الرعوية خلال ذروة الموسم، مع تباين في بقية أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، في مذكرة صادرة عنها، أن الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس قد تشهد تساقطات عادية تميل إلى النقص في الحزام الزراعي الرعوي، باحتمالات تقديرية تبلغ نحو 45% للوضعية العادية و35% للعجز.

وفي المقابل، يُتوقع أن تسجل مناطق وسط وشمال البلاد مجاميع مطرية عادية أو فوق المعدل، باحتمالات تصل إلى 50% و30% على التوالي.

وأضافت أن التوقعات للفترة من يوليو إلى سبتمبر ترجح استمرار المنحى نفسه في الأجزاء الشرقية من المنطقة الزراعية الرعوية، حيث يُنتظر أن تكون الأمطار عادية مع ميل إلى العجز، باحتمالات 40% و35%. أما الأجزاء الغربية من هذه المنطقة فقد تسجل عجزاً أو وضعاً عادياً بنسب مماثلة.

وفي شمال البلاد، توقعت الهيئة تسجيل مجاميع مطرية عادية أو فوق المعدل خلال الفترة نفسها، باحتمالات تبلغ 35% و45% على التوالي.

وأرجعت الهيئة هذه التوقعات إلى تأثير الظروف الحرارية لأسطح المحيطات، بما في ذلك المحيط الأطلسي والهادي والهندي والبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى مخرجات النماذج الإحصائية والديناميكية المعتمدة دولياً.