قالت الشرطة الموريتانية إنها فككت شبكة إجرامية تنشط في ترويج الحبوب والعقاقير المهلوسة، كانت تتخذ من صيدلية مرخصة في العاصمة نواكشوط غطاءً لأنشطتها، وذلك في إطار جهود مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن العملية بدأت بتوقيف المشتبه به الرئيسي، وهو مسيّر الصيدلية، بعد ضبطه متلبسًا ببيع أقراص مهلوسة لامرأة لديها سوابق عدلية.

وأضافت أن التحريات التي باشرتها عناصر المكتب المركزي لمكافحة تهريب المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي أسفرت عن تفكيك الشبكة، وضبط 7950 قرصًا من مختلف أنواع الحبوب المهلوسة، إضافة إلى 115 حقنة من مواد ذات تأثير عقلي.

وذكرت الشرطة أنه تم إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات البحث الابتدائي.