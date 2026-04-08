طالب حزب “موريتانيا إلى الأمام”، اليوم الأربعاء، بخفض أسعار المحروقات والغاز، ورفع حظر التجول، منتقدًا ما وصفها بالإجراءات الأحادية التي اتخذتها الحكومة دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين.

وقال الحزب، في بيان، إن هذه الإجراءات، وفي مقدمتها زيادات أسعار المحروقات، تعكس غياب رؤية اقتصادية واجتماعية عادلة، وتفاقم من حدة الاحتقان الاجتماعي، وتقوض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

ودعا الحزب إلى الإلغاء الفوري لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها دون تشاور، وخفض أسعار الغاز والمحروقات، مشيرًا إلى تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، كما طالب برفع حظر التجول، معتبرًا أنه يتعارض مع مقتضيات الدستور وقوانين الحريات.

كما دعا إلى اعتماد سياسات قائمة على الشفافية والعدالة الاجتماعية، محملًا الحكومة المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، ومؤكدًا أن تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى مزيد من التوتر.

وفي السياق ذاته، استنكر الحزب رفض السلطات الترخيص لوقفة احتجاجية سلمية كان قد أشعر بها مسبقًا، معتبرًا ذلك خرقًا للحقوق المكفولة في التعبير والتجمع، ومجددًا دعوته لتنظيم تحركات احتجاجية سلمية في حال استمرار هذه الإجراءات.