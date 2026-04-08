الأربعاء, 8 أبريل
موريتانيا وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون البرلماني في لومي

محمد الهادي

أجرى رئيس البرلمان الموريتاني محمد بمب مكت مباحثات مع نظيره الإيفواري باتريك آشي، تناولت تعزيز التعاون البرلماني بين موريتانيا وكوت ديفوار، خلال لقاء في العاصمة التوغولية لومي.

وذكرت صفحة البرلمان على فيسبوك، في منشور اليوم الأربعاء، أن اللقاء جاء على هامش مشاركة الوفد الموريتاني في افتتاح الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية التوغولية، وأعمال المؤتمر السابع عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية ضمن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.

وأضافت أن المباحثات ركزت على تطوير العلاقات بين المؤسستين، عبر تكثيف تبادل الخبرات والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية لدعم السلام والاستقرار والتنمية.

