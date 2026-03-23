تقدّم نادي بيراميدز المصري بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد الحكم الموريتاني دحان بيده، الذي أدار مباراته أمام الجيش الملكي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد ودع المسابقة القارية، بعد الهزيمة في ملعبه أمام الجيش الملكي بهدفين لهدف واحد، مع العلم أن مباراة الذهاب بالرباط انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

واحتج بيراميدز على قرارات الحكم الموريتاني دحان بيدا في مراسلة إلى الكاف، مشيرًا إلى أنه ارتكب بعض الأخطاء وتسبب في ظلم الفريق أمام الجيش الملكي.

ويرى النادي المصري أنه كان يجب احتساب ركلتي جزاء لصالحه في مباراة الإياب، منها لقطة في الشوط الأول تمت مراجعتها بتقنية الفيديو ولم يحتسبها الحكم.

كما تضمنت الشكوى انتقادات لطريقة تدبير الوقت بدل الضائع، إضافة إلى ما اعتبره النادي غياب الحماية الكافية للاعبيه من التدخلات القوية خلال اللقاء.

وطالب النادي المصري بفتح تحقيق شامل في هذه الحالات، معتبرًا أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة وعلى حظوظه في مواصلة المشوار القاري.

في المقابل، تمكن الجيش الملكي من حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد تفوقه إيابا في القاهرة (2-1)، مستفيدًا من نتيجة التعادل (1-1) في مباراة الذهاب بالمغرب، ليؤكد حضوره القوي في المنافسة.