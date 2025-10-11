تفقد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي اليوم السبت، مختلف مكونات البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.

ووفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد شملت الزيارة التفقدية مقاطعات تفرغ زينه، السبخة، الميناء، الرياض، عرفات، توجونين، دار النعيم، وتيارت.

كما اطلع الوزير على سير الأشغال في مشاريع التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء والإنارة العمومية، الطرق الحضرية، الشباب والرياضة، والبيئة والتجميل الحضري.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تندرج في إطار “المتابعة الميدانية التي تقوم بها الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج وضمان جودة إنجازه”.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أطلق يونيو الماضي، البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، بسقف مالي يناهز 5,7 مليار أوقية جديدة، موزعة على ثمان مكونات.