سنيم تعلن مسابقة لاكتتاب دفعة جديدة بمركز التكوين التقني (إعلان)

محمد عبد اللهبواسطة

أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» عن تنظيم مسابقة لتسجيل دفعة جديدة في مركز التكوين التقني بازويرات، لنيل شهادتي الكفاءة المهنية (CAP) وفني عالي.

وجاء إعلان الشركة على النحو التالي:

يسرنا أن نعلن لجميع الشباب المهتمين بالتكوين التقني، عن تسجيل دفعة جديدة من التكوين التقني لنيل شهادتي الكفاءة المهنية (CAP) وفني عالي، في مركز التكوين التقني بازويرات.

الجدول الزمني:

• استقبال الملفات من 10 إلى 26 سبتمبر 2025 عند منتصف النهار، بمركز التكوين التقني بازويرات.

• إجراء الاختبارات يوم السبت 04 أكتوبر 2025 على تمام الساعة الثامنة صباحاً بنفس المركز.

• ينبغي على المترشحين اصطحاب بطاقات تعريفهم وأوصال التسجيل يوم الاختبار.

معايير الأهلية:

• للمشاركين في مسابقة شهادة الكفاءة المهنية: العمر من 16 إلى 22 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، والحصول على شهادة ختم الدروس الإعدادية خلال السنوات 2022 – 2025.

• للمشاركين في مسابقة شهادة فني عالي: العمر 24 سنة كحد أقصى بتاريخ 31 ديسمبر 2025، والحصول على شهادة الباكالوريا (شعبة الرياضيات أو الشعبة الفنية) خلال الفترة 2022 – 2025.

شروط الملف:

• طلب خطي.

• نسخة مصدقة من شهادة ختم الدروس الإعدادية أو إفادة النجاح لخريجي 2025 (بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية).

• نسخة مصدقة من شهادة الباكالوريا أو إفادة النجاح لخريجي 2025 (بالنسبة لشهادة فني عالي).

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

• مستخرج من عقود الازدياد.

• أربع صور شمسية حديثة. 

