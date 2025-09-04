أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» عن تنظيم مسابقة لتسجيل دفعة جديدة في مركز التكوين التقني بازويرات، لنيل شهادتي الكفاءة المهنية (CAP) وفني عالي.
وجاء إعلان الشركة على النحو التالي:
يسرنا أن نعلن لجميع الشباب المهتمين بالتكوين التقني، عن تسجيل دفعة جديدة من التكوين التقني لنيل شهادتي الكفاءة المهنية (CAP) وفني عالي، في مركز التكوين التقني بازويرات.
الجدول الزمني:
• استقبال الملفات من 10 إلى 26 سبتمبر 2025 عند منتصف النهار، بمركز التكوين التقني بازويرات.
• إجراء الاختبارات يوم السبت 04 أكتوبر 2025 على تمام الساعة الثامنة صباحاً بنفس المركز.
• ينبغي على المترشحين اصطحاب بطاقات تعريفهم وأوصال التسجيل يوم الاختبار.
معايير الأهلية:
• للمشاركين في مسابقة شهادة الكفاءة المهنية: العمر من 16 إلى 22 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، والحصول على شهادة ختم الدروس الإعدادية خلال السنوات 2022 – 2025.
• للمشاركين في مسابقة شهادة فني عالي: العمر 24 سنة كحد أقصى بتاريخ 31 ديسمبر 2025، والحصول على شهادة الباكالوريا (شعبة الرياضيات أو الشعبة الفنية) خلال الفترة 2022 – 2025.
شروط الملف:
• طلب خطي.
• نسخة مصدقة من شهادة ختم الدروس الإعدادية أو إفادة النجاح لخريجي 2025 (بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية).
• نسخة مصدقة من شهادة الباكالوريا أو إفادة النجاح لخريجي 2025 (بالنسبة لشهادة فني عالي).
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• مستخرج من عقود الازدياد.
• أربع صور شمسية حديثة.