أعلن الدرك الوطني عن إحباط محاولة للهجرة غير النظامية من مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، كانت تستهدف الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقال بيان صادر عن الدرك، إن العملية أسفرت عن توقيف 40 مهاجراً غير نظامي وخمسة مهربين، من بينهم موريتانيان.

وأضاف الدرك، أن العملية جاءت نتيجة تنسيق مع الحرس المدني الإسباني، ما مكن من إفشال المحاولة قبل انطلاقها.

وكان الدرك قد أعلن في الأشهر الأخيرة إحباط عدة محاولات لتهريب المهاجرين غير النظاميين من السواحل الموريتانية إلى الجزر الكناري.

موريتانيا تتصدر دول انطلاق الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا في 2024

وكشف التقرير السنوي للأمن القومي في إسبانيا أن موريتانيا أصبحت في عام 2024 المصدر الأول للمهاجرين غير النظاميين نحو الأراضي الإسبانية، بأكثر من 25 ألف حالة مغادرة، متجاوزة بذلك مجموع المغادرين من المغرب والجزائر.

ووفق التقرير، فقد وصل عدد المهاجرين الذين بلغوا السواحل الإسبانية عبر البحر إلى 61,372 شخصًا، وهو رقم قياسي جديد يتجاوز ما سُجّل في 2018، بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بعام 2023.

ويعزو التقرير هذا التحول إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، خصوصًا في مالي، حيث تتنامى التأثيرات الخارجية، ما جعل من موريتانيا نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا.