Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 28 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تحبط محاولة تهريب 40 مهاجراً غير نظامي إلى إسبانيا

أحمد كليبواسطة

أعلن الدرك الوطني عن إحباط محاولة للهجرة غير النظامية من مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، كانت تستهدف الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقال بيان صادر عن الدرك، إن العملية أسفرت عن توقيف 40 مهاجراً غير نظامي وخمسة مهربين، من بينهم موريتانيان.

وأضاف الدرك، أن العملية جاءت نتيجة تنسيق مع الحرس المدني الإسباني، ما مكن من إفشال المحاولة قبل انطلاقها.

وكان الدرك قد أعلن في الأشهر الأخيرة إحباط عدة محاولات لتهريب المهاجرين غير النظاميين من السواحل الموريتانية إلى الجزر الكناري.

موريتانيا تتصدر دول انطلاق الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا في 2024

وكشف التقرير السنوي للأمن القومي في إسبانيا أن موريتانيا أصبحت في عام 2024 المصدر الأول للمهاجرين غير النظاميين نحو الأراضي الإسبانية، بأكثر من 25 ألف حالة مغادرة، متجاوزة بذلك مجموع المغادرين من المغرب والجزائر.

ووفق التقرير، فقد وصل عدد المهاجرين الذين بلغوا السواحل الإسبانية عبر البحر إلى 61,372 شخصًا، وهو رقم قياسي جديد يتجاوز ما سُجّل في 2018، بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بعام 2023.

ويعزو التقرير هذا التحول إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، خصوصًا في مالي، حيث تتنامى التأثيرات الخارجية، ما جعل من موريتانيا نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة