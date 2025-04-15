وقالت الخلية في تقرير لها إن هذه الحملة “تهدف إلى نشر الفكر الإلحادي ومهاجمة الثوابت الدينية للمجتمع الموريتاني، مستخدمة حسابات حقيقية ومستعارة، بخطاب موجه لاستهداف فئة الشباب”.

أعلنت خلية مراقبة المحتوى ومكافحة الجرائم السيبرانية، التابعة لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، عن رصد وصد حملة وصفتها بـ”المنظمة على منصات التواصل الإجتماعي.

وأضافت أنها قامت بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، بإغلاق بعضها وحظر بعضها الآخر وحذف محتويات مخالفة، كما أوصت بضرورة تمكين المدافعين عن المقدسات، من أدوات ومهارات علمية رقمية حديثة، تتيح لهم الرد على هذه الحملات بأسلوب علمي وفعال يخاطب الشباب بلغتهم.