توفي المهاجم السنغالي الحاج يوسو ديوف، لاعب أميتيي، أمس الأحد، بعد نهاية مباراة فريقه أمام سالوم في دوري الدرجة الثانية بمدينة تييس.

وشارك اللاعب بديلاً في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يسقط على دكة البدلاء مباشرة بعد صافرة النهاية، حيث فشلت محاولات إسعافه، ليفارق الحياة بعد وقت قصير من تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقالت الرابطة السنغالية لكرة القدم المحترفة إن الحادثة وقعت بعد انتهاء المباراة، مؤكدة في بيان أن اللاعب «لم يكن صائماً» لحظة وقوعها، رغم الجهود التي بذلها الطاقم الطبي لإنقاذه.

ونعت وزيرة الرياضة السنغالية، اليوم الاثنين، اللاعب الراحل، ووصفت وفاته بـ«المحنة المؤلمة» للأسرة الرياضية، في حادثة أعادت إلى الأذهان وقائع مشابهة شهدتها الملاعب السنغالية خلال الموسم الماضي.