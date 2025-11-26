قال السفير الصيني في نواكشوط تانغ جونغدونغ، إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الإعلامي والسياسي والاقتصادي مع موريتانيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وسائل إعلام موريتانية، يهذف إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتطوير الشراكة بين سفارة الصين ووسائل الإعلام الموريتانية.

وتطرق السفير خلال اللقاء عن المشاريع التي نفذتها الصين مؤخرا في موريتانيا، كجسر مدريد (الصداقة)، وتوسعة المعهد الوطني للبحث في الصحة العمومية، ومشروع معالجة المياه الخام ببني ناجي، مؤكدًا أن هذه المشاريع تعكس عمق الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد دعم الصين لمبادرة الحزام والطريق في موريتانيا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، والتمويل، والتجارة، والتبادل الإنساني، بما يساهم في التنمية المستدامة للبلاد.

كما استعرض السفير المواقف الصينية في القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا على التمسك بمبدأ الصين الواحدة، ورفض أي تدخل خارجي في شؤون تايوان، مع إبراز التزام موريتانيا الدائم بهذا المبدأ.