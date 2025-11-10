أطلقت شركة bp، يومي 7 و8 نوفمبر 2025، مجموعة من المشاريع التنموية في مدينة انجاكو، بحضور عمدة المدينة بيجيل ولد هميد، ومدير شركة bp في موريتانيا محمد الإمام، وممثلين عن السلطات المحلية وشركاء البرنامج.

ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي لمشروع تورتو آحميم الكبير، الذي تنفذه bp بالشراكة مع كوسموس إنرجي والشركة الموريتانية للمحروقات، بهدف دعم التنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الأثر المحلي لأنشطة الشركة في موريتانيا والسنغال.

في قطاع التعليم، استفاد أكثر من 2300 تلميذ من المبادرات التعليمية التي شملت توزيع الحقائب المدرسية على 17 مدرسة، وإعادة تأهيل وبناء فصول ومرافق جديدة، إضافة إلى تنظيم دروس تقوية في الرياضيات والعلوم ومحو الأمية الرقمية لصالح 650 طالباً. كما تم إنشاء 16 نادياً مدرسياً تعنى بالتوعية الصحية والبيئية، ودعم تكوين 25 شاباً في مجالات الخياطة والنجارة والصيانة.

وفي قطاع الصيد، تم إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج “سلسلة القيمة لصيد الأسماك” لتعزيز مركز الصيد في انجاكو وسوق زيره، عبر تدريب 250 صياداً على معايير السلامة، ودعم الأنشطة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، وتثبيت حاويات تبريد جديدة لتحسين سلسلة التبريد. ينفذ هذا المشروع من قبل منظمة ECODEV بميزانية قدرها 274 ألف دولار، فيما تنفذ شركة CDS مكون التجهيزات الباردة بميزانية 269 ألف دولار.

أما في القطاع الزراعي، فقد تم إطلاق المرحلة الرابعة من “برنامج سلاسل القيمة الزراعية والحيوانية”، الهادف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والرعوي ودعم الصناعات المحلية. يشمل البرنامج تطوير 20 قطعة زراعية للخضروات، وبناء وحدة لجمع ومعالجة الحليب، وتدريب النساء والشباب على تقنيات التصنيع الغذائي والتسويق، بميزانية قدرها 448 ألف دولار، تنفذه منظمة AMAD.

وتؤكد شركة bp من خلال هذه المشاريع التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين المجتمعات المضيفة من الاستفادة المباشرة من عوائد مشاريع الطاقة الكبرى، بما يرسخ شراكتها طويلة الأمد مع موريتانيا في مجالات التنمية والازدهار المستدام.