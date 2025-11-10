أعلنت شركة ماتال، أول مزود لخدمات الاتصالات المحمولة في موريتانيا، وشركة كانالينك المتخصصة في الكابلات البحرية بالألياف البصرية والمتمركزة في جزر الكناري (إسبانيا)، عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة لتعزيز الربط الدولي لموريتانيا عبر شبكات الإنترنت ذات السعات العالية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية ماتال لتطوير خدمات الإنترنت ذات التدفق العالي، إذ ستتيح الاتفاقية الموقعة خلال شهر أكتوبر الماضي، وبحضور مسؤولين من الشركتين، مضاعفة السعة الدولية للشركة بما يواكب الارتفاع المتزايد في الطلب على خدمات الإنترنت داخل البلاد.

ويُنتظر أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز استقرار الخدمة ورفع جودتها بالنسبة للمستخدمين، وتندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز حضور الشركة في قطاع الاتصالات.

وتمثل الاتفاقية عنصرًا داعمًا لموقع ماتال في سوق الإنترنت الجوال في موريتانيا، من خلال تعزيز قدرتها على تقديم عروض أكثر تنافسية وتحسين تجربة الزبناء.

وتشير الاتفاقية كذلك إلى استمرار الشراكة الممتدة بين ماتال وكانالينك، القائمة على رؤية مشتركة في تطوير البنية الرقمية، بما يسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى توسيع خدمات الإنترنت السريع وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.