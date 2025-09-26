استعرض وزيرا التعليم العالي والتجهيز والنقل الموريتانيّيْن، اليوم الجمعة، خطة نقل الطلاب بين الأحياء الجامعية ومختلف الكليات عبر حافلات النقل العمومي.



جاء دلك خلال اجتماع مخصص للتحضير لانطلاقة العام الدراسي الجديد المقرر في السادس من أكتوبر القادم.



وتوخّى الوزيران في الخطة ضمان نجاح انطلاقة للعام الجامعي من خلال سلاسة تنقل الطلاب في ظروف آمنة ومريحة، وفق إيجاز صادر عن وزارة التجهيز والنقل.



وشدّد الإيجاز على ضرورة التزام كافة الأطراف بالجدول الزمني المحدد، وتقديم الخدمات في الوقت المناسب بما يخدم مصلحة الطلاب ويسهم في تحسين ظروفهم الدراسية.