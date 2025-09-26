تسلم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، وسام الجائزة الأفريقية لتعزيز السلم لعام 2025، التي تُمنح سنويا من قبل المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، وهي مبادرة مشتركة بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود البارزة في بناء السلام والحوار في القارة الأفريقية.

سلم الجائزة، الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بأبيدجان بحضور علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات في كوت ديفوار، وعدد من أعضاء الحكومة الإيفوارية، إلى جانب وفد من منتدى أبوظبي للسلم يضم خبراء وممثلين عن منظمات دولية معنية بالسلام.

وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب الرئيس واتارا عن امتنانه العميق باسم الشعب الإيفواري، مشيرا إلى أن «السلام يشكل الأساس للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في أفريقيا».

وأثنى الرئيس واتارا على الدور «المحوري الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم، ورئيسه الشيخ عبد الله بن بيه، في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، لا سيما في القارة الإفريقية من خلال مبادرة المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم».

وفي ختام كلمته، أطلق الرئيس الإيفواري نداء إلى قادة القارة الأفريقية وشعوبها، بأن «يجب أن يصبح السلام أولويتنا المشتركة لضمان الاستقرار والتنمية في قارتنا، فالسلام ليس خيارا، بل ضرورة حياتنا».

من جانبه، أشاد الشيخ المحفوظ بن بيه، في كلمة له بالقيادة «الاستشرافية للرئيس واتارا، الذي نجح في استعادة الوئام الوطني وتعزيز روح الإخاء بين جميع الإيفواريين بعد ما مرت به بلاده من أزمات».

وقال بن بيه إن عمل واتارا «يجسد الاستقرار والحوار ورؤية واضحة للمستقبل» وإن منتدى أبوظبي للسلم يرى في جهوده «مثالًا حيًا على كيفية تحول التحديات إلى فرص للبناء، ونحن ملتزمون بدعم مثل هذه الجهود من خلال مبادراتنا الأفريقية».

وأضاف أن هذا التكريم يأتي ضمن رؤية دروب السلم.. من أبوظبي تبدأ؛ التي ينتهجها المنتدى في نشر قيم السلم والتعايش السعيد عبر العالم».