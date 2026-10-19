موريتانيا.. السلطات تناقش خطة عمل “مستديمة للنظافة”

عقد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع أعضاء مكاتب الروابط الوطنية للجهات و العمد و رابطة عمد انواكشوط.

وبحسب بيان نشرته وزارة الداخلية، خصص الاجتماع، لبحث سبل تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بتحسسين مظاهر المدن، و في أولويتها النداء الوطني الشامل من أجل نظافة المدن وضمان استدامتها في إطار “هبة وطنية “.

وناقش الاجتماع، ” إعداد خطة عمل متكاملة و مستديمة و ناجعة للنظافة ، تراعي خصوصيات المدن والبلديات واحتياجاتها، وتحدد التدابير العملية وآليات التنفيذ، والوسائل البشرية والمادية اللازمة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية و ديمومية عمليات التنظيف.”

وأكد الاجتماع، “أهمية اعتماد مقاربة تشاركية ومستدامة، تقوم على التوزيع الواضح للأدوار والمسؤوليات، ووضع آليات فعالة للمتابعة والتقييم، وتعبئة الموارد اللازمة، مع تعزيز مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في ترسيخ ثقافة النظافة والمحافظة على الفضاءات العمومية.”