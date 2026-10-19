قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» أقرت بتنفيذ مقاتلين تابعين لها إعدامات بحق جنود ماليين بعد استسلامهم، عقب هجوم استهدف قافلة عسكرية شمالي البلاد في يوليو الماضي.

وأضافت المنظمة، في تقرير جديد نشرته اليوم الاثنين، أن الجيش المالي والفيلق الأفريقي الروسي قتلا وأصابا عشرات المدنيين خلال غارات جوية وعمليات برية.

وأوضح التقرير أن الهجوم الذي شنته الجماعة وجبهة تحرير أزواد يوم 18 يوليو الماضي على قافلة عسكرية كانت متجهة من أنيفيس إلى غاو، أدى إلى فقدان عشرات الجنود، مشيرًا إلى أن 19 جنديًا على الأقل تعرضوا للتعذيب والإعدام بعد استسلامهم في منطقة تبرشات.

ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن اللجنة الشرعية التابعة للجماعة تأكيدها وقوع الإعدامات وتنفيذ مقاتلين تابعين لها، لكنها قالت إن الجماعة لم تصدر أوامر بتنفيذها، وإنها لا ترى ضرورة لمعاقبة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع ذوي الجنود الذين أُعدموا في تبرشات، مضيفة أن الجيش المالي لم يكن قد اتصل، حتى منتصف سبتمبر الماضي، بأسر العسكريين الذين قتلوا أو فقدوا في المنطقة لإبلاغهم بمصيرهم أو تقديم الدعم لهم.

وفي ما يتعلق بالانتهاكات المنسوبة إلى الجيش المالي وشركائه الروس، وثّقت المنظمة غارة بطائرة مسيّرة استهدفت سوقًا للماشية في قرية تومبونكوري، بمنطقة باندياجارا، يوم 19 أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 20 آخرين على الأقل.

كما وثّقت مقتل خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و13 عامًا، برصاص جنود ماليين يوم 12 يوليو الماضي، أثناء جمعهن الأرز في حقل قرب مدينة نيونو، بمنطقة سيغو.

وأوضحت المنظمة أن الجنود الماليين اعتذروا لعائلات الفتيات، وأقروا بأنهم أطلقوا النار عليهن عن طريق الخطأ، بعدما ظنوا أنهن من المهاجمين.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى تكثيف مراقبة أطراف النزاع في مالي، وعقد جلسة مخصصة لحماية المدنيين والمساءلة عن الانتهاكات.