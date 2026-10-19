اختتم موسم أصيلة الثقافي الدولي السابع والأربعون، الأحد، فعالياته بمدينة أصيلة بالمغرب، بعد دورة تضمنت أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، وسط تأكيد مؤسسة منتدى أصيلة مواصلة رسالتها في دعم الإبداع وترسيخ مكانة المدينة فضاءً للثقافة والفنون والحوار.

وقال الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، حاتم البطيوي، في كلمة بمناسبة الاختتام، إن نجاح الدورة يعكس استمرارية المشروع الثقافي الذي انطلق قبل 47 عاما، مشددا على أهمية مواصلة العمل على تنمية الطاقات الإبداعية المحلية، والحفاظ على الإرث الثقافي الذي راكمته المدينة على مدى عقود.

إرث المؤسس

واستحضر الأمين العام، مؤسس الموسم الراحل محمد بن عيسى، مؤكدا استمرار حضوره في ذاكرة القائمين على المنتدى من خلال أفكاره ورؤيته الثقافية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة أصيلة ضمن الفضاءات الثقافية والفنية.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على مواصلة هذا المشروع والانفتاح على مختلف فناني المدينة، بما يعزز حضورهم في المشهد التشكيلي والفني، ويتيح إبراز ما تزخر به أصيلة من مواهب وإمكانات إبداعية.

أنشطة متنوعة

واستعرضت كلمة الاختتام عددا من الفعاليات التي شهدها الموسم، من بينها المعرض التشكيلي «أصيلة في ظل ألوانها»، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من أبناء المدينة، في مبادرة تهدف إلى إبراز غنى المشهد الفني المحلي.

كما أكد الأمين العام أهمية مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، باعتباره فضاءً لتنمية مواهب الأطفال والناشئة وصقل قدراتهم، والإسهام في إعداد جيل جديد من الكتاب والمبدعين.

دعم متواصل

وأعرب الأمين العام عن شكره للملك محمد السادس على دعمه للموسم الثقافي وموافقته على تنظيمه تحت رعايته، كما نوه بمساهمة وزارة الشباب والثقافة والتواصل والسلطات المحلية والشركاء في إنجاح الدورة.

وأشاد كذلك بجهود المصالح الأمنية وعمال النظافة والمتطوعين وسكان المدينة، مشيرا إلى دورهم في توفير الظروف المناسبة لتنظيم الفعاليات واستقبال الضيوف، بما يمنح الموسم بعدا إنسانيا واجتماعيا إلى جانب أبعاده الثقافية والفنية.

كما ثمن مساهمة أبناء أصيلة المقيمين في الخارج في دعم المبادرات المحلية، ونوه بما يحققه شباب المدينة من نجاحات في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والمقاولاتية.

وفي ختام كلمته، استعاد الأمين العام عبارة كان الراحل محمد بن عيسى يرددها عند نهاية الموسم، مستحضرا الدورة المقبلة بالقول: «مات موسم أصيلة السابع والأربعون، عاش موسم أصيلة الثامن والأربعون».

تكريم الأهالي

وضمن الأنشطة الختامية للموسم تم تكريم عدد من أبناء مدينة أصيلة، تقديرا لإسهاماتهم في مجالات تربوية واجتماعية وثقافية وفنية وبيئية، وشملت الجوائز مبادرات محلية في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها العمراني، إلى جانب الاحتفاء بتجارب في التعليم والتربية، وتكريم جهود في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

مبادرات محلية

كما شملت قائمة المكرمين مبادرات تُعنى بصون التراث الثقافي والفني المحلي ونقله إلى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تكريم جهود في إبراز ذاكرة المدينة وتوثيق تاريخها ومؤهلاتها. وتهدف هذه المبادرات، وفق وثائق التكريم، إلى تثمين إسهامات أبناء أصيلة في خدمة مجتمعهم وتعزيز التنمية المحلية، بما يربط استمرارية الموسم الثقافي بدوره في دعم الطاقات المحلية والاعتراف بعطائها.