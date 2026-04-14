أطلقت وزارة التجهيز والنقل ورشة عمل مخصصة لإطلاق المرحلة الأولى من دراسة مخطط تهيئة وسط نواكشوط، والتي تشمل التشخيص الأولي، وعرض المعطيات، ومراجعة مذكرة الإطار، وذلك وفقا لدفتر الشروط المعتمد.

وتستمر هذه الورشة أربعة أيام، وتعتمد على مقاربة تشاركية تجمع ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات حكومية، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين مختلف المتدخلين، بما يضمن إعداد دراسة شاملة تستجيب للاحتياجات الحضرية للمدينة.

ومن المنتظر أن تُختتم الأشغال بصياغة جملة من التوصيات والمقترحات، سيتم اعتمادها ضمن مراحل إعداد الدراسة النهائية، التي تروم وضع تصور حديث لتطوير وسط العاصمة.

وتهدف هذه الدراسة إلى إعداد تصميم عمراني متكامل يراعي الخصوصية الحضارية والأبعاد التاريخية والثقافية للمدينة، إضافة إلى التحديات المناخية، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة تشمل مختلف المرافق والبنى التحتية.