ثبتت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة بحق 18 مشجعا سنغاليا أدينوا بالمشاركة في أحداث شغب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكانت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط قد طلبت تشديد العقوبات الصادرة بحق المتهمين الـ18.

ونفى المشجعون السنغاليون الـ18 الذين حكم عليهم بالسجن النافذ في المغرب بتهمة “الشغب”، الاثنين خلال محاكمتهم استئنافا، مشاركتهم في الأحداث.

وأدين المتهمون الـ18 في 19 فبراير بعقوبة السجن بين ثلاثة أشهر وسنة.

والمشجعون الموقوفون منذ نهائي 18 فبراير الذي فازت به السنغال 1-0 بعد التمديد قبل أن تعتبر لاحقا خاسرة 0-3 ليذهب اللقب للمغرب المضيف بانتظار نتيجة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، يلاحقون بتهمة “الشغب”، وهي تهمة تشمل أعمال عنف، لاسيما ضد قوات الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات.

وفي الحكم الصادر في 19 فبراير، حكم على تسعة من المشجعين بالسجن لمدة سنة مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم (نحو 460 يورو)، وعلى ستة آخرين بالسجن ستة أشهر مع تغريهم بألفي درهم (180 يورو)، وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم (90 يورو).

وحكم على فرنسي من أصل جزائري بتهمة رمي قارورة ماء بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم، وبالنسبة للمتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاثة أشهر، فيمكن الإفراج عنهم اعتبارا من السبت المقبل.