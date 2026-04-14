حصلت موف موريتل على جائزة «أفضل أداء لشبكة الإنترنت المحمول لعام 2026»، وذلك خلال فعاليات معرض GITEX Africa 2026 المنظم بمدينة مراكش.

ويأتي هذا التتويج للسنة الثالثة على التوالي، بعد تسجيل الشركة نتائج متقدمة في مؤشرات جودة الخدمة، استنادًا إلى بيانات ملايين الاختبارات الفعلية التي أجراها المستخدمون.

وسجلت الشبكة أداءً ملحوظًا في عدة مؤشرات، من بينها:

• سرعة تنزيل بلغت 29.4 ميغابت في الثانية، بزيادة وصلت إلى 76%

• زمن استجابة قدره 37.12 ميلي ثانية، بالإضافة إلى سرعة رفع بلغت 9.5 ميغابت في الثانية

ويعكس هذا الإنجاز حسب بيان الشركة، تحسنًا في جودة خدمات الإنترنت المحمول في موريتانيا، في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع الاتصالات، وتزايد الطلب على خدمات البيانات.