كشف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر» سيدي ولد مولاي الزين، اليوم الأربعاء، أن حجم تدخلات المندوبية في ولاية آدرار تجاوز 7 مليارات و685 مليون أوقية قديمة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

وأكد المندوب العام، خلال اجتماع موسع عقده بمدينة أطار مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، أن الإجراءات الأخيرة مكنت من رفع مستوى الدعم الموجه للفئات الهشة بنسبة تتجاوز 27%، بما يعكس توجهًا نحو صون القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقالت المندوبية في منشور على فيسبوك إن اللقاء شهد نقاشًا مع الفاعلين المحليين خُصص لحصر المطالب وترتيبها وفق الأولويات، مع التشديد على توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر هشاشة، والعمل على تحسين جودة البرامج لضمان أثر مباشر على حياة المواطنين.

وأضافت أن تدخلات «التآزر» شملت تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية والصمود المحلي على مستوى الولاية.