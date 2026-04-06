موريتانيا: أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ما وصفه باستخدام القوة ضد متظاهرين خلال احتجاج مساء اليوم في نواكشوط، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية.

موريتانيا: ندد المعارض محمد الأمين سيد مولود بما وصفه بـ”قمع” الشرطة لمظاهرة نظمها حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، مساء اليوم الأحد، في العاصمة نواكشوط.

موريتانيا: قال مصدر في حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) إن الشرطة أوقفت نحو 60 متظاهراً خلال احتجاجات نظمها الحزب مساء اليوم، تنديداً برفع أسعار المحروقات.

ليبا: مصرع عشرات المهاجرين وفقدان آخرين بعد غرق قارب قبالة السواحل الليبية، في حادث وقع يوم الخامس من أبريل.

نيجيريا: أعلن الجيش النيجيري، الأحد، إنقاذ 31 مدنياً احتجزوا رهائن خلال هجوم على كنيسة في ولاية كادونا، شمال غربي البلاد، فيما عُثر على 5 قتلى في ‌مكان الواقعة.

الولايات المتحدة: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران، بتصعيد «لا مثيل له» إذا لم تُعِد إيران فتح مضيق هرمز، أو تتوصل سريعاً إلى اتفاق، واضعاً إياها أمام مهلة حاسمة تنتهي مساء الثلاثاء، وملوّحاً بأنه سيكون «يوم الجسور ومحطات الطاقة» الإيرانية، في إشارة إلى ضربات واسعة محتملة على البنية التحتية.

النمسا: عبّرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف «أوبك بلس»، خلال اجتماعها يوم الأحد، عن قلقها ‌إزاء الهجمات ‌على منشآت الطاقة ‌خلال ⁠الحرب الأميركية الإسرائيلية ⁠على إيران، مشيرة إلى أن إصلاح هذه المنشآت مكلف، وسيستغرق وقتاً طويلاً مما ⁠يؤثر على الإمدادات.