أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ما وصفه باستخدام القوة ضد متظاهرين خلال احتجاج مساء اليوم في نواكشوط، على رفع الحكومة أسعار المحروقات.

وقال المرصد، في بيان، إن التظاهرة التي نُظمت للتعبير عن رفض الزيادات “قوبلت بالقمع”، رغم طابعها السلمي، مشيراً إلى أن ذلك يفاقم الأعباء المعيشية، خصوصاً على الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وطالب المرصد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاج، داعياً إلى ضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.

كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى، وترتيب الجزاءات القانونية على أي تجاوزات.

وحثّ المرصد السلطات على مراجعة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، بما يخفف من تداعياتها على القدرة الشرائية، ويضمن احترام الحق في التظاهر والتنقل.