ندّد النائب المعارض محمد الأمين سيد مولود بما وصفه بـ”قمع” الشرطة لمظاهرة نظمها حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، مساء اليوم الأحد، في العاصمة نواكشوط.

وقال ولد سيد مولود، في تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك”، إنه يتضامن مع رئيس حزب “تحدي” يعقوب ولد أحمد لمرابط، ومع المتظاهرين والموقوفين.

وتعرّض عدد من قيادات الحزب للضرب والاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، من بينهم رئيس الحزب.

وقال مصدر في حزب “تحدي” إن بعض القيادات، بمن فيهم رئيس الحزب، نُقلوا إلى المستشفى الوطني إثر تعرضهم للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وأضاف المصدر أن الشرطة أوقفت نحو 60 متظاهراً خلال احتجاجات نظمها الحزب مساء اليوم، تنديداً برفع أسعار المحروقات.

وفي اتصال مع “صحراء ميديا”، قال المصدر إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع “بشكل مفرط” ضد المتظاهرين أثناء مشاركتهم في المسيرة.