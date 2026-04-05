قال مصدر في حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) إن الشرطة أوقفت نحو 60 متظاهراً خلال احتجاجات نظمها الحزب مساء اليوم، تنديداً برفع أسعار المحروقات.

وأضاف المصدر، في اتصال مع “صحراء ميديا”، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع “بشكل مفرط” ضد المتظاهرين أثناء مشاركتهم في المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من قيادات الحزب تعرضوا للضرب والاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، من بينهم رئيس الحزب يعقوب ولد أحمد لمرابط.

وأضاف أن بعض القيادات، بمن فيهم رئيس الحزب، نُقلوا إلى المستشفى الوطني إثر تعرضهم للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وكانت الشرطة قد فرّقت، مساء اليوم، مسيرة احتجاجية دعا إليها حزب “تحدي” المعارض، للتنديد بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات الأسبوع الماضي.