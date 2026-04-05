قال النائب عن حزب الإنصاف الحاكم، أحمد جدو الزين، إن إلهاء الحكومة بما وصفه بـ”خرق الأمن” يُعد من “الجرائم التي تتعاظم خطورتها بحسب الزمان”.

وجاء تصريح ولد جدو الزين في تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك”، تعليقاً على مظاهرة احتجاجية دعا إليها حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدّي) للتنديد برفع أسعار المحروقات، مساء اليوم، في وسط العاصمة نواكشوط.

وكتب النائب: “إن مشاغلة الحكومة بخرق الأمن، سواء عبر المسيرات غير المرخصة، أو خرق حظر التجول، أو من خلال الاحتكار ورفع الأسعار، تُعد جرائم تتعاظم بمرور الزمن”.

وفرّقت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم، المظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع، كما أوقفت عدداً من المحتجين المشاركين فيها.

وكانت السلطات قد رفضت الترخيص للمسيرة التي كان من المقرر أن تنطلق عند الساعة الرابعة مساءً، من ملتقى “بي أم دي” باتجاه ساحة الحرية.

وقال رئيس الحزب، يعقوب ولد لمرابط، إنهم ماضون في تنظيم المسيرة رغم رفض الترخيص، للتنديد بما وصفه بـ”رفع الحكومة أسعار المحروقات”.

وكانت أحزاب معارضة قد نددت بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، واعتبرت أن الإجراءات التقشفية المتخذة تأتي في سياق مواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية.