موريتانيا.. الشرطة تفرق محتجين على رفع أسعار المحروقات

أحمد بدي

قال مراسل صحراء ميديا إن الشرطة أطلقت قنابل مسيّلة للدموع على محتجين خرجوا في مظاهرة دعا إليها حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدّي) للتنديد برفع أسعار المحروقات، مساء اليوم، وسط العاصمة نواكشوط.

وأضاف المراسل أن الشرطة تواجدت بكثافة على شارع جمال عبد الناصر، وأغلقت الطريق أمام المحتجين، مستخدمةً قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشرطة منعت الصحافة من الاقتراب وتصوير المظاهرة، وطلبت من الصحفيين الابتعاد عن موقع الحدث.

وتتمركز عشرات المركبات التابعة لقوات مكافحة الشغب عند ملتقى بي أم دي وساحة الحرية، وهما نقطتا انطلاق ونهاية المسيرة المرتقبة.

وبحسب المراسل، فإن غالبية المحال التجارية في سوق “تَجْدِيد” وسط العاصمة أغلقت أبوابها خشية وقوع أعمال شغب.

