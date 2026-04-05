انتشرت قوات مكافحة الشغب في وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، قبل ساعات من مسيرة دعا إليها حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقالت موفدة “صحراء ميديا” إن عشرات المركبات التابعة لقوات مكافحة الشغب تمركزت عند ملتقى بي أم دي وساحة الحرية، وهما نقطتا انطلاق ونهاية المسيرة المرتقبة.

وأضافت أن غالبية المحال التجارية في سوق “طبية” وسط العاصمة أغلقت أبوابها خشية وقوع أعمال شغب.

في غضون ذلك رفضت السلطات رفضت ترخيصًا للمسيرة التي تنطلق الساعة الرابعة مساء، من ملتقى بي أم دي إلى ساحة الحرية.

وقال رئيس الحزب، يعقوب ولد لمرابط، إنه رغم رفض السلطات ترخيص المسيرة، فإنهم ماضون في تنظيمها للتنديد ب”رفع الحكومة أسعار المحروقات”.

وكانت أحزاب المعارضة قد ندّدت برفع الحكومة لأسعار المحروقات واتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية.

والتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس الماضي، بقطبي المعارضة، وأطلعهم على الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الأزمة.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن اللقاء تناول القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق بتداعيات أزمة الطاقة والتطورات الدولية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، ودعم الفئات الهشة، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن اللقاء يندرج في إطار مشاورات سياسية يحرص عليها الرئيس مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد.