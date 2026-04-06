قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. إن عدة ولايات من البلاد، ستشهد خلال يومي الاثنين والثلاثاء (6 و7 أبريل)، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بفعل استمرار تأثير منخفض حراري على المناطق الجنوبية والغربية.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستبلغ مستويات مرتفعة، خاصة في ولايات كوركول وكيدي ماغه، حيث يُتوقع أن تتراوح ما بين 42 و44 درجة مئوية، فيما ستسجل لبراكنه والترارزة ما بين 41 و42 درجة، والعصابة ما بين 40 و41 درجة.

كما ستشهد ولايتا الحوضين درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة، في حين ستتراوح درجات الحرارة في تكانت بين 36 و38 درجة، وآدرار بين 35 و38 درجة، ونواكشوط ما بين 35 و37 درجة مئوية.

وبحسب النشرة، ستكون الرياح معتدلة إلى قوية، جنوبية شرقية إلى شرقية على معظم مناطق البلاد، مع تأثير ملحوظ للأتربة على عدة ولايات، من بينها الحوضان والعصابة وتكانت ولبراكنه وإنشيري وآدرار وشمال تيرس زمور، مما قد يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

أما على مستوى السواحل، فستكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، فيما يُتوقع أن تكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة على داخلت نواذيبو وإنشيري وتيرس زمور، مع احتمال تسجيل تساقطات مطرية خفيفة على تيرس زمور