قال مصدر خاص لـ”صحراء ميديا” إن منسق الحوار، موسى فال، استدعى ممثلي الأقطاب السياسية إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل، لمناقشة القضايا العالقة في أجندة الحوار.

وأضاف المصدر أن موسى فال تواصل مع قطبي المعارضة والأغلبية، وطلب منهما الحضور إلى مكتبه يوم الاثنين لمناقشة ملف المأموريات، الذي شهد تبايناً في الآراء خلال اجتماع أجندة الحوار.

وكان اجتماع أجندة الحوار قد عُلّق الثلاثاء الماضي، بعد رفض أقطاب المعارضة إدراج بند “المأموريات”، ضمن محور “الإصلاح الديمقراطي”، في جدول الأعمال.

وقالت أقطاب المعارضة إن الأغلبية تسعى، من خلال طرح هذا البند، إلى تعديل المواد الدستورية المحصّنة التي تحظر على الرئيس الترشح لمأمورية ثالثة.

في المقابل، دافعت الأغلبية عن المقترح خلال الاجتماع، معتبرة أن المعارضة أساءت فهمه، ومؤكدة أنه لا يستهدف فتح المأموريات الرئاسية، بل يهدف إلى إصلاح النظام الانتخابي ومناقشة مدة المأموريات بشكل عام.

ولم تقتنع المعارضة بتبريرات الأغلبية، واقترحت إلغاء البند أو إضافة ملاحظة تنص على “استثناء المأموريات الرئاسية”.

ورفضت الأغلبية هذا المقترح، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار، موسى فال، قبل أن يقرر الأخير تعليق الاجتماع لإتاحة المجال أمام مزيد من المشاورات مع الأطراف السياسية