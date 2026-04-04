أعلنت الحكومة الموريتانية، يوم السبت، التوصل إلى اتفاق مع اتحاديات الجزارين يقضي بتسقيف أسعار اللحوم الحمراء، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

وقالت وزارة التنمية الحيوانية في بيان إن العمل بالتسعيرة الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان، حيث تم تحديد سعر 3500 أوقية قديمة للكيلوغرام من لحم الضأن والماعز، و2700 أوقية قديمة للكيلوغرام من لحم الإبل والبقر، بينما حُدد سعر 3000 أوقية قديمة للكيلوغرام من “الفِلكه”.

وأضاف البيان أن الاتفاق جاء ثمرة مشاورات داخل لجنة فنية ضمت ممثلين عن وزارة التنمية الحيوانية ووزارة التجارة والسياحة، إلى جانب ممثلين عن اتحاديات الجزارين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعٍ حكومية أوسع لضبط الأسواق، بعد اتفاق سابق أبرمته وزارة التجارة والسياحة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتسقيف أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وهو الاتفاق الذي لا يزال سارياً وجدد الطرفان التزامهما به مؤخراً.