أعلن حزب موريتانيا إلى الأمام، اليوم السبت، تعليق مشاركته في اجتماعات أجندة الحوار، على خلفية إدراج «المأموريات» ضمن محاوره.

وقال رئيس الحزب، نور الدين محمدو، إنهم لم يتلقوا ردًا مطمئنًا من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن «المأموريات».

وأضاف ولد محمدو أنه، بناءً على نتائج لقاء الرئيس، قرر الحزب تعليق مشاركته في الجلسات التمهيدية لمناقشة أجندة الحوار الوطني.

ويأتي إعلان تعليق المشاركة بعد ساعات من استدعاء منسق الحوار، موسى فال، ممثلي الأقطاب السياسية إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل، لمناقشة القضايا العالقة في أجندة الحوار.