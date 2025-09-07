أعلن في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد وفاة المستشار الأول بالسفارة الموريتانية بالسعودية، محمد الأمين ولد الهادي، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به منذ أيام قليلة.

ونعت السفارة بالرياض، الفقيد الذي التحق بها منذ أسابيع فقط، قائلة: «عمل بالسفارة فقط أياما معدودات لكنه ترك بصمات باقية من الأخلاق و المروءة و التدين و حب الخير و فعل الخير».

وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية، أن الراحل رغم الوقت القصير فقد كان « على خلقٍ رفيع و على صِراط مستقيم يألفُ و يُؤْلَف».

وفي ذات السياق نعت سفارة موريتانيا بالعاصمة القطرية الدوحة، مشيدة بعمله بعد انتقاله منها إلى الرياض.

وقالت السفارة: «لقد شغل المغفور له – بإذن الله- منصب المستشار الأول خلال السنوات الأربع الماضية حيث واكب جهود إعادة افتتاح السفارة مسهما بأخلاقه العالية وعمله الدؤوب، وإخلاصه الدائم في تعزيز أواصر المودة وترسيخ روابط الأخوة بين بلادنا ودولة قطر الشقيقة».

وأضافت :«بهذه المناسبة الأليمة يرفع سعادة السفير السيد محمد ولد ببانة وكافة أفراد طاقم السفارة ، خالص التعازي ، وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة ودوحته الطيبة ، وزملائه ومحبيه الكرام».

وتدرج ولد الهادي في مناصب ديبلوماسية في عدة دول عربية، كان آخرها تعيينه مستشارا أول بالسفارة الموريتانية بالعاصمة السعودية الرياض قبل أسابيع قليلة.